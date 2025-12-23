NY株式22日（NY時間15:08）（日本時間05:08） ダウ平均48384.34（+249.45+0.52%） ナスダック23425.80（+118.18+0.51%） CME日経平均先物50410（大証終比：-10-0.02%） 欧州株式22日終値 英FT100 9865.97（-31.45-0.32%） 独DAX 24283.97（-4.43-0.02%） 仏CAC40 8121.07（-30.31-0.37%） 米国債利回り 2年債 3.507（+0.023） 10年債 4.167（+0.020） 30年債 4.842（+