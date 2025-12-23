【ロンドン共同】トランプ米大統領が南部ルイジアナ州のランドリー知事をデンマーク自治領グリーンランド担当特使に任命すると21日に発表したことを受け、デンマーク外務省は米国のハウリー駐デンマーク大使を呼び出し、抗議した。米ニュースサイト、アクシオスが22日伝えた。トランプ氏はかねてグリーンランドの領有に意欲を示し、デンマークは反発している。トランプ氏は今年1月の第2次政権発足前後に改めて買収を狙う姿勢を