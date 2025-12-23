NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第13週「サンポ、シマショウカ。」を目にして、歓喜した人も多いのではないだろうか。それもそのはず、なんとトキ（髙石あかり）の最初の夫である銀二郎（寛一郎）が、再び松江の地を訪れたからだ。 参考：『ばけばけ』寛一郎に改めて魅せられるわずか4週で物語の温度を変えた銀二郎の存在感 正直、結婚してから東京で別々の道を歩むに至るまでの経緯を考えても、トキとヘブンが主軸