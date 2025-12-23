西武は前ヤンキースのアラン・ワイナンス投手（30）と、ドミニカ共和国出身で前パイレーツのアレクサンダー・カナリオ外野手（25）の獲得を発表した。ヤ軍時代「ウィナンズ」だったメジャー通算11試合登板の右腕は、登録名「ワイナンス」、背番号は30に決定。「優勝の喜びを分かち合えるよう全力で頑張る」とコメントした。カナリオは16年にジャイアンツ入りし、23年にカブスでメジャーデビュー。メジャー通算8本塁打も、マ