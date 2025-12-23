今季限りで引退した巨人の長野久義氏が来年1月4日スタートで毎週日曜午前8時から放送されるTOKYOFMの新番組「SGCpresents長野久義EIDorado〜新・黄金時代〜」の初収録に挑んだ。視聴者からの悩みに答えるコーナーもあり「まだ力の半分も出せてないんで家で練習します」。来年1月1日付で編成本部参与に就任。海外でスカウト業務なども行う予定で「チームに還元できるように頑張っていきたい」と語った。