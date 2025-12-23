巨人は前ロイヤルズ傘下3Aのボビー・ダルベック内野手（30）との契約合意を発表した。主に一、三塁を守り、レッドソックス時代の21年に25本塁打を放つなどメジャー通算47本塁打の右の長距離砲。大リーグ移籍を目指している岡本の穴を埋める存在として期待がかかる。球団を通じて「毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします。GoGiants！」とコメントした。