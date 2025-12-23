朝日杯FSを制したカヴァレリッツォ（牡2＝吉岡）は雨中の激闘から一夜明けた22日、栗東トレセンの厩舎で静養した。田嶋助手は「帰って来てからも普段と同じような雰囲気。カイバもペロッと食べていたし、そこは精神力の強さでしょう」と様子を報告した。デイリー杯2歳S（2着）の敗戦を糧に、メンタル面のケアに重きを置いた厩舎の調整が功を奏したG1勝利。「結果として出て良かった。坂を上ったところで差せると思って、ゴール