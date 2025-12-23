巨人の萩尾が「村上式トレ」で活躍を期した。同じ熊本出身で1学年上の村上のホワイトソックス移籍が決定。ジャイアンツ球場で汗を流した24歳は「グラウンドで会うと“調子どう？”とか話しかけてくれる」と優しい先輩も上った地元の「日本一の石段」を帰省時に上る予定。熊本県の美里町にある3333段の石段で、以前上ったときは成績が良かったそうで「縁起がいいかもしれない」と験を担ぐ考えだ。