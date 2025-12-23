ヤクルト中継ぎ右腕・木沢が、700万円減の年俸6300万円（金額は推定）で契約を更改した。5年目の今季は42試合で2勝1敗9ホールド、防御率3.40。3年連続Bクラスに危機感を示し「“本当に、絶対に優勝するんだ”という気持ちを全員が持って戦う一年にしたい」と色紙に来季目標を「本当に、絶対に優勝！！」と書き込んだ。また、村上のホワイトソックス移籍には「彼が僕らを心配しないように“ヤクルトはお前がいなくても勝てる