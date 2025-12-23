■レダックス 180円(+50円、+38.5％) ストップ高 レダックス [東証Ｓ]がストップ高。前週末19日取引終了後、金融持ち株会社の米フリーダム・ホールディング と合弁会社（準備会社）の設立で基本合意書（MOU）を締結すると発表した。日本国内における最先端フィンテックを活用した金融事業（銀行、デジタルバンキングなど）の展開を目指す。合弁会社の社名は「ＦｒｅｅｄｏｍＪａｐａｎ」。出資比率は