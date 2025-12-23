DeNAの牧とともに野球用具メーカー「シュアプレイ」主催のミーティングに参加したヤクルトの新選手会長・古賀も村上にエールを送った。「一番は決まって安心した。やはり、大谷さん（ドジャース）のようにメジャーを代表する打者になってもらいたい」。9年目の今季は自己最多の87試合に出場しており「シュアプレイさんのサポートのおかげで好成績を残せた」と笑顔だった。