夢にはまだ、続きがある。「第70回有馬記念」で史上12頭目の同一年春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバルは、レジェンド武豊（56）とのコンビで参戦。現役屈指の“個性派”のルーツを探るべく、東京本社・後藤光志（30）が、生まれ故郷の三嶋牧場（北海道浦河町）を訪ねた。生産に携わった三嶋健一郎専務（53）、繁殖を担当する芦田康一厩舎長（54）にたっぷり話を聞いた。6月の宝塚記念。武豊を背に鮮やかに逃げ切ったメ