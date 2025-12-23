【データで振り返る25年12球団記録レビュー】プロ3年目、昨季43ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手となった松山が、守護神マルティネス流出による配置転換の中、セーブ王に輝いた。育成ドラフト出身では初の獲得。46セーブは05年岩瀬仁紀（中）、07年藤川球児（神）、今季のマルティネス（巨）に並ぶセ・リーグ最多記録だ。昨季までセーブ経験がなく、プロ初セーブシーズンの記録では15年山崎康晃（D）、21年栗林良吏（広）、