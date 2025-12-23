女優の天海祐希（58）が22日、都内で主演映画「劇場版緊急取調室THEFINAL」（26日公開）のカウントダウンイベントに出席した。2014年にテレビ朝日の連続ドラマとしてスタートしたシリーズの集大成。映画は当初、23年6月公開予定だったが、首相役で出演した市川猿之助（50）の事件の影響で延期に。石丸幹二（60）を新たに首相役に迎え、関連シーンの再撮影が行われた。天海は「決して平たんな道ではありませんでした。