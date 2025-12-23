落語家の錦笑亭満堂（41）が22日、師匠の三遊亭好楽（79）と都内で会見した。昨年出版した書籍「ウチの師匠がつまらない」が、来年1月に劇団バルスキッチンによって舞台化。満堂はプロデュース業に初挑戦し「何かモメた時には責任を取る覚悟もあります」と冗談を飛ばした。師弟の絆を描く内容だが、タイトルには「つまらない」と好楽への悪口。好楽は「破門にしたらどうかと言われることもありますが自由にさせている。話題