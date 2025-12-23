日本卓球協会は22日、来年1月20〜25日の全日本選手権（東京体育館）の組み合わせを発表し、男子シングルスでは前回覇者の松島輝空、WTTファイナルズを制した張本智和らがスーパーシードに入った。東京都内で会見に臨んだ岸川聖也監督は、注目選手として16歳の川上流星（星槎国際高横浜）を挙げ、高1ながら今年度インターハイを制したホープに「最近一番実力を付けている選手。一般の部でどこまで勝ち上がれるか、注目している