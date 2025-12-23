【ワシントン、ロンドン共同】トランプ米大統領は21日、南部ルイジアナ州のジェフ・ランドリー知事をデンマーク自治領グリーンランド担当特使に任命すると交流サイト（SNS）で発表した。トランプ氏はグリーンランドの領有に意欲を示している。トランプ氏はランドリー氏について「グリーンランドが米国の国家安全保障にとっていかに不可欠であるかを理解している」とし「国益を強力に推進するだろう」と訴えた。ランドリー氏は