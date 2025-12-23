2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、城西大学は4年連続20回目の出場となります。創部から3年、2004年の第80回大会に初出場した城西大学。第100回大会で初の表彰台となる総合3位を記録しました。前回101回大会。初めて5区を任された当時3年生の斎藤将也選手(4年)が山上りでも実力をみせました。数日前に発熱、万全の体調ではありませんでしたが、区間3位の好走。順位を1つ上げ往路7位にフィニッシュしま