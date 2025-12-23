巨人・大勢投手（２６）が２２日、Ｗソックス入りを決めた同学年の村上にエールを送った。Ｇ球場での自主トレ後に４年間セ・リーグで火花を散らした主砲について触れた。「いっぱい打たれました。皆さんと同じ気持ちで、本当にどんな活躍をするのか見るのが楽しみ」と惜別の思いを込めた。同世代初のメジャーリーガーとなった主砲に、プロの洗礼を浴びた。新人王を獲得した１年目の２２年に村上は３冠王。最も印象的な対決には