巨人は２２日、来季の新外国人として、前ロイヤルズ傘下３Ａのボビー・ダルベック内野手（３０）との契約に合意したと発表した。ダルベックはレッドソックス時代の２１年に打率・２４０、２５本塁打、７８打点を記録した長距離砲。岡本和真内野手（２９）に代わる４番候補として期待がかかる。今季はホワイトソックスでプレーしたほか、３Ａでは３球団合計で２４本塁打、８２打点をマーク。球団を通じて「毎日全力で取り組み、