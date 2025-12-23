パドレスが２２日（日本時間２３日）、韓国キウムからポスティング制度でメジャーを目指していた宋成文（ソン・ソンムン）内野手（２９）との４年契約を発表した。現地報道などによると総額１５００万ドル（約２３億７０００万円）。内訳は契約金１００万ドル、来季から３年間の年俸は順に２５０万ドル、３００万ドル、３５０万ドル、オプトアウトしないと仮定して２０２９年が４００万ドル。２０３０年は相互オプションで年俸７