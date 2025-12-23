◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断競走馬として完熟の域に入ったのがレガレイラ。成長のバロメーターであるキ甲（首と背中の間の膨らみ）がすっかり抜けた。キ甲が発達したため、長い背中が短く映るほどです。筋肉には柔軟性と弾力性がある。最も素晴らしい体つきだったホープフルSと皐月賞時には及びませんが、前走からさらに一段良くなった。2歳デビュー時に452キロだった体重は前走480キロ。ふっくらした体つきを見る限り、さら