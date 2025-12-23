今年JRA57勝を挙げてリーディング首位の杉山晴厩舎は、次位の斉藤崇厩舎に4勝差で最終週を迎える。ホープフルSには1戦1勝のワールドプレミア産駒ロブチェンを起用。房野助手は「小顔でいい顔をしている。独特の走り方だが、一生懸命に走る」と特徴を伝える。「コーナー4つは経験しているし、（1週前追い切りに騎乗した）松山ジョッキーも“良かった”と言ってくれた」と不安なく大舞台へ送り出す。