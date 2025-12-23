阪神の石井大智投手（２８）が来季は６０試合登板を果たすことを誓った。今季は５３試合に登板して防御率０・１７。レギュラーシーズンでは５０試合連続無失点を記録したが、右腕が気にかけたのは登板数だった。「今年の５３試合も終わってみると少ない。キャリアハイは（２４年の）５６試合なので、そこは超えたい」と意欲を示した。目標を堂々と宣言したのには理由がある。「結果を出していなかった時は（目の前の）数字が先