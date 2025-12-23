今季限りで現役を引退した原口文仁氏（３３）が２２日、阪神の選手として最後の行事となる優勝旅行を終え、思いを託す後輩たちにラストメッセージを送った。今季、長く２軍で共に過ごした若虎の台頭に期待し、百崎、山田と高卒同期２人の名前を挙げた。阪神の選手として最後の行事は、１６年間の激闘をねぎらうプレゼント。ジュラシック・ワールドなど映画のロケ地「クアロア・ランチ」でバスツアー、ホエール・ウオッチング。