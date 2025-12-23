ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤¬¡¢26Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö60»î¹çÅÐÈÄ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥×¥íÌîµå¿·µ­Ï¿¤Î50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¡£¤À¤¬¡¢¸Ç¼¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö0¡×¤è¤ê¤â¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¡Ö60¡×¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊÌµ¼ºÅÀµ­Ï¿¤Ï¡Ë¡È¤â¤¦¤è¤¯¤Í¡©¡É¤È»×¤¦¡×¡È¥ß¥¹¥¿¡¼0¡É¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿º£µ¨¡£¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²ÔÆ¯Î¨¤À