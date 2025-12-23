阪神・藤川球児監督（４５）が２２日、自ら最終決定した来季スローガン「熱覇」に込めた思いを明かし、チームを盛り上げるパフォーマンスとして「熱覇ポーズ」の誕生に期待した。悲願の連覇へ向けて「熱さで制覇する勢いを野球界から、という思いもあって。強さの象徴になりたい」と熱弁。スローガンを体現するポーズの考案を選手に促し、パフォーマーには森下翔太外野手（２５）を指名した。球団初のセ・リーグ連覇へ挑む指揮