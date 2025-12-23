帰途に就くべくホテルを出発しようとしていた阪神・森下の手には、打球痕が残るバットが握られていた。つかの間の優勝旅行。大半は英気を養う時間に充てたが、野球が頭から離れることはなかった。「収穫はもちろんありました。充実していたなという感じです」滞在中には、佐藤輝との“合体トレ”も実現。近隣のトレーニング施設では主に打撃に注力し、温暖な気候のもとで調整ペースを加速させた。来年3月開催のワールド・ベ