今季限りで現役を引退した元巨人・長野久義氏（４１）が２２日、都内で来年１月４日にＴＯＫＹＯＦＭでスタートする自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組「ＳＧＣｐｒｅｓｅｎｔｓ長野久義ＥｌＤｏｒａｄｏ〜新・黄金時代〜」（毎週日曜日午前８時〜８時３０分）の収録に臨んだ。緊張の初収録を終え「まだ力の半分も出せていない」と苦笑い。トークは苦手としながらも「いろんな方のお話を聞いて勉強できると思った