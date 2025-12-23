７００万減の６３００万円でサインしたヤクルト・木沢尚文投手が２２日、ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手への熱い思いを語った。（金額は推定）今オフ、食事をした際にチームが今後、強くなるための話を村上がしていたことを明かし「（移籍は）いろいろ悩みながら最後は自分で決めたと思う。スワローズを代表して頑張ってほしい」とエールを送った。