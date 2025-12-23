阪神の米ハワイ優勝旅行参加メンバーが22日、旅程を終えて関西国際空港着の航空機で帰国した。5泊7日というひとときのバカンスを終えた藤川球児監督（45）は、球団初のセ・リーグ連覇を期す26年へ戦闘モードに突入。14日に発表された来季のスローガン「熱覇（ねっぱ）」にこめた真意を説明した上で、佐藤輝や森下ら主力陣にその体現を求め、ファンも一体となれる「熱覇ポーズ」を発案するようにも促した。温暖なハワイから寒気が