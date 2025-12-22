2025年12月22日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。12月22日の日経平均株価は、前週末の米株市場で半導体株が買われた流れを引き継ぎ上昇して始まると、その後も半導体関連銘柄が指数をけん引し、前日比895.18円高の50,402.39円で取引を終えました。先週末の米株市場では、トランプ米政権がエヌ