JRAは22日、田中健（37＝中村）から騎手免許の取り消し申請があり、12月31日付で騎手免許を取り消すと発表した。引退後は中村厩舎で調教助手となる予定。田中健は07年に栗東・浅見秀一厩舎所属でデビューし、JRA通算3643戦161勝。10年ファンタジーS（マルモセーラ）で重賞初制覇。14年京阪杯、15年シルクロードSをアンバルブライベンとのコンビで制し、JRA重賞を3勝している。