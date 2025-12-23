ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が２２日、都内で「シュアプレイアドバイザリースタッフミーティング」に出席し、来季使用するバットの新プランを披露した。プロ入り以来、ベースとして使用してきた８５センチ、８７０グラムから、８６センチ、８９０グラムへアップデートに挑むことを明かした。「重くして、さらに１センチ伸ばすことで、遠心力だったり、進化した姿をお見せできればと思います」。入団以来、型、長さ、重さ