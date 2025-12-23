23日午前5時3分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日高地方東部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の幕別町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道幕別町■震度1□北海道浦幌町浦河町様似町更別村十勝大樹町広尾