俳優の町田啓太（３５）が２２日、都内で行われた２０２６年ボートレース新ＣＭ発表会に、ファーストサマーウイカ（３５）、生瀬勝久（６５）、細田佳央太（２４）、安斉星来（２１）、吉田晴登（２５）と登場した。この６人がボートレースの２０２６年新ＣＭキャラクターに就任し、来年１月１日から全国でオンエアとなる新ＣＭシリーズ「ゼロからプロへマチダ教官物語」に出演する。ボートレースのＣＭは、１年を通してボート