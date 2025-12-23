２１日に行われた漫才頂上決戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」を制したお笑いコンビ・たくろうが戴冠から一夜明けた２２日、東に西に奔走した。朝の情報番組をはしごした後、都内で行われたシェフＮｏ．１決定戦「ＣＨＥＦ−１グランプリ２０２６」の記者会見に出席。その後、大阪に凱旋（がいせん）した。約１００件と仕事のオファーが殺到しているといい、きむらバンド（３５）は「仕事は選びません！」と力強くアピールした。