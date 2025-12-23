サッカーの元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が２２日、大阪府内で年内の自主トレを打ち上げ、来季の所属先について「年内に最終的な結論が出ると思う」と話した。今季まで所属した日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のアトレチコ鈴鹿は来季、地域リーグに降格する。横浜ＦＣからの期限付き移籍期間は来年１月末までで、ほかにＪ３福島なども獲得に乗り出している。決定のポイントについて「すべてのバランス」とした。この日は