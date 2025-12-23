ÅìÀ¾¤Î¥ë¡¼¥­¡¼µ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëSÆÃÊÌÏ¢ºÜ¡ÖHopeStepJump¡×¤ÎÂè2²ó¤Ï¡¢Èþ±º¼èºàÈÉ¤ÎµÆÃÏ°ì¤¬Ã´Åö¡£¸½ÌòºÇÇ¯¾¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¾å¸¶Í¤µª»Õ¡Ê35¡Ë¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡Ê²´¡¢Éã¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¡Ê¡©¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤ÎÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÐÏ¿¤·¤¿´ØÅìÇÏ¤Ï5Æ¬¤È¾¯¤Ê¤á¤À¤¬¡¢´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ì¤ÐÎ³¤¾¤í¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£º£Æü¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÇÏÀïV¢ªÉ´ÆüÁðÆÃÊÌ2Ãå¤«¤é¤ÎÎ×Àï