お笑いコンビ「バッテリィズ」の寺家（35）が22日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。東京の自宅を披露した。昨年のM―1グランプリで2位となって一躍脚光を浴び、今年4月に東京に拠点を移したバッテリィズ。この日は「芸人の自宅SP」として、寺家の東京での家を公開。目黒の築17年の1Kで家賃が15万9000円と紹介され、アメカジテイストの室内が紹介された。寺家は“アメカジ”が18歳の時から好き