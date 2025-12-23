サンライズジパングがダート最強世代から殴り込み。前川厩舎に転厩して2戦目。平井助手は音無厩舎時代にも同馬を担当した。「筋肉量が落ちていたので、食べて、しっかり動かして、立て直した。だいぶ良くなってきた」と報告。芝起用については「まだダートのG1で戦うには筋肉の質が物足りない。いい意味で軽い走りをしているので、芝を走るならこのタイミングがいい」と分析する。芝が荒れる暮れの中山では23年ホープフルS3着