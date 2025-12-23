持続可能な脱炭素社会の実現に向け12月22日、新潟市と東京大学の研究センターが連携協定を結びました。環境・エネルギー分野で互いの資源を共有しながら実験や人材育成に取り組んでいく方針で、中でも注目されるのがヨウ素を材料とする“ペロブスカイト太陽電池”です。【氏田陽菜アナウンサー】「こちらの太陽電池は薄くて軽いだけでなく、自由自在に曲げられます」形を変えられる性質から農業用ハウスの屋根な