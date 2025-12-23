シンエンペラーは帰国初戦のジャパンC（8着）を叩いて上昇ムード。吉田一助手は「体に張りが出てきた。体重の数字は変わらないけど、中身が詰まってきたのかな」と変化を感じている。昨年のジャパンC（2着同着）後は有馬記念をパスして中東遠征に備えたが、今年は続戦。「去年は結構、疲れが出たけど前走が上がり切っていなかった分、今回はいいのでは。年を重ねて体も精神的な部分も成長している」と語った。