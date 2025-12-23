【シカゴ＝平沢祐】ヤクルトからポスティングシステムで米大リーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）が２２日、本拠地シカゴで開かれた入団記者会見に臨んだ。背番号５のユニホームに袖を通し、表情を緩めた村上。ホワイトソックスを選んだ決め手について「僕にすごく合ってるなと思った。何よりこれからのチームだと思った」と明かした。メジャー挑戦にあたっては「やり抜く自信はありますし、何か壁に当