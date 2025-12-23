お笑いコンビ「ななまがり」の森下直人（39）が22日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。トラウマを克服するために「家賃を無理」したマンションに住んでいることを明かした。森下が住んでいるのは渋谷区の築3年、1LDKで家賃が24万5000円のマンション。MCの「千鳥」大悟から「24万のとこ住めてるの？」と聞かれた森下は「無理して…」と言い「清潔感がカギでして。20年越しのトラウマを克服した家