日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の番付を発表した。九州場所で初優勝を飾り、大関に昇進した安青錦（２１）＝安治川＝は都内で会見。初場所の目標を「先場所に負けないような成績を出すこと」と、２００６年夏場所の白鵬以来となる新大関優勝を見据えた。新入幕は朝白龍（高砂）、羽出山（はつやま）＝玉ノ井。左膝の大ケガから復活した元大関の朝乃山（高砂）が再入幕を果たした。大関