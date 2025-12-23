中央競馬の暮れのグランプリ、第７０回有馬記念は２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。ゲスト予想の先陣を切るのは中田翔さん（３６）。プロ野球で日本ハム、巨人、中日の３球団で活躍し、通算３０９本塁打を放ったアーチストは、初めての競馬予想でミュージアムマイルを本命に選んだ。「カッコいい」とほれ込んだ今年の皐月賞馬に全てを託す。中田さんは競馬を見たことがなく、いきなり「本当なら断り案件」と