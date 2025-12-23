米国の大御所歌手のバリー・マニロウ（８２）が２２日（日本時間２３日）、自身のＳＮＳで肺のがんの摘出手術を受け、来年１月に予定されていたコンサートを延期すると発表した。マニロウはインスタグラムに文字を載せた画像をアップ。それによると気管支炎を患い、その検査の過程で肺にがんが発見されたとし「ＭＲＩ検査で左肺にがん性の斑点が見つかり、切除が必要でした。こんなに早く発見されたのは、本当に幸運でした（そ