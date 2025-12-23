俳優の山口馬木也（５２）と菅井友香（３０）がこのほど、東京・渋谷のＮＨＫで、ドキュメンタリー番組「ダーウィンが来た！」のお正月特集（総合、来年１月４日、後７・３０）の取材会に出席した。同日スタートの大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する２人がゲストとして登場し、新年の干支（えと）である馬の秘密や魅力に迫った。芸名に「馬」が含まれている山口は「豊臣−」で柴田勝家を演じ、初日も乗馬のシーンから入ったと