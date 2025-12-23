阪神の木下里都投手（２４）が２２日、来季に向けた増量計画を明かした。これまでは９０キロが基本体重だったが、シーズン中は最大９３キロまで増え、それに伴って球速も最速を記録。「体重がオフは絶対落ちちゃうんで」と、現在８７キロの体重をシーズン中のベスト体重に戻し、綿密な体作りに励む。「今はちょっと落ちてきてるけど、とりあえず１２月は維持。年明けからはバリバリ追い込みたい気持ち」。照準を定めるのは開幕